Савелий Григорьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Захаръ
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Еремей
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Иванова