Савелий Григорьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелий Григорьевъ

Савелий Григорьевъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.

Дети

1770 г.р.
1772 г.р.
1781 г.р.
1785 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Захаръ

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Еремей

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close