Довгаль Емельян Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгаль Емельян Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1895

Сын: Довгаль Константин Емельянович

Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Довгаль Иван Емельянович

Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна

Красная Поляна, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Довгаль Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгаль Игнат Емельянович

Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна

Красная Поляна, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгаль Варвара Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Христичево, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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