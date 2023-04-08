Довгаль Емельян Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1895
Сын: Довгаль Константин Емельянович
Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Довгаль Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгаль Игнат Емельянович
Мать ребёнка: Довгаль Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Христичево, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно