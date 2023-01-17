хутор Христичево, хутор Христичево, Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Христичево

Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд
2191Христичев, хут. каз.при рч. Чембурке.90273610999
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд, Екатериновская волость
654. Христичев, хутор бывший государственный, при речке Чембурке, дворов 92, жителей 680, лавка

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Александровская волость
4674Христичев поселок, Александровской волости, при реке Мокрой-Чубурке1802025745627Сельское правление, народн. уч., 3 ветр. мел.140953

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Азовский район
49494Христичевохутор46°45'00"39°03'00"L-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Азовский муниципальный район, Александровское сельское поселение
60601405126х Христичевохутор
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