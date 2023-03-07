Мунасып Шамгул улы
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиПосле 1859 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Шамгул Касбулат улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Тимирша Мунасып улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1859 ст.
Старомустафино, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан