Мунасып Шамгул улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасып Шамгул улы

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Место рождения

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

После 1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Шамгул Касбулат улы

Мать: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Тимирша Мунасып улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Мухамедша Мунасып улы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1859 ст.
Старомустафино, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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