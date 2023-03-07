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Куранов Андрей Степанович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 13.10.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1817

Жена: Куранова Мария Мироновна

Рождение
Вычислено 13.10.1890 ст.

Отец: Куранов Степан Васильевич

Мать: Куранова Матрена Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Александр Иванович Малафеев и девица Елена Семеновна Анохина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 49 номер 133 В семейном списке 1892 года 2 лет В семейном ... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1918 ст.

Дочь: Куранова Вера Андреевна

Мать ребёнка: Куранова Мария Мироновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Михаил Степанович Куранов и девица Мирия Степановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 114 номер 101
Смерть
Неизвестно
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