Куранов Андрей Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 13.10.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1817
Жена: Куранова Мария Мироновна
Рождение
Вычислено 13.10.1890 ст.
Восприемники: мещане Александр Иванович Малафеев и девица Елена Семеновна Анохина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 49 номер 133 В семейном списке 1892 года 2 лет В семейном ... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1918 ст.
Дочь: Куранова Вера Андреевна
Мать ребёнка: Куранова Мария Мироновна
Восприемники: казаки Михаил Степанович Куранов и девица Мирия Степановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 114 номер 101
Смерть
Неизвестно