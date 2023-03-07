Куранова Мария Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1817
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1918 ст.
Дочь: Куранова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Куранов Андрей Степанович
Восприемники: казаки Михаил Степанович Куранов и девица Мария Степановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 114 номер 101
Смерть
Неизвестно