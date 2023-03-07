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Куранова Мария Мироновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1817

Муж: Куранов Андрей Степанович

Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.08.1918 ст.

Дочь: Куранова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Куранов Андрей Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Михаил Степанович Куранов и девица Мария Степановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 114 номер 101
Смерть
Неизвестно
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