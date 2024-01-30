Тараканчикова (Артемова) Мавра Аввакумова
Место рождения
Дата рождения03.09.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1855 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
03.09.1855 ст.
Иван Самойлов Артемов Ксения Антонова Дронова
Рождение ребёнка
24.07.1877 ст.
Сын: Тараканчиков Филипп Иванов
Отец ребёнка: Тараканчиков Иван Петров
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.
Сын: Тараканчиков Симеон Иванов
Отец ребёнка: Тараканчиков Иван Петров
Смерть
Неизвестно