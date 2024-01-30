Тараканчикова (Артемова) Мавра Аввакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканчикова (Артемова) Мавра Аввакумова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

03.09.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1855 ст.

Отец: Артемов (Абрамов) Аввакум Липатов Тарасов

Мать: Артемова (Бирюкова) Пелагея Михайлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканчиков Иван Петров

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
03.09.1855 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Иван Самойлов Артемов Ксения Антонова Дронова
Рождение ребёнка
24.07.1877 ст.

Сын: Тараканчиков Филипп Иванов

Отец ребёнка: Тараканчиков Иван Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.

Сын: Тараканчиков Симеон Иванов

Отец ребёнка: Тараканчиков Иван Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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