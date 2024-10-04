Тараканчиков Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.07.1877 ст.
Сын: Тараканчиков Филипп Иванов
Мать ребёнка: Тараканчикова (Артемова) Мавра Аввакумова
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.
Сын: Тараканчиков Симеон Иванов
Мать ребёнка: Тараканчикова (Артемова) Мавра Аввакумова
Смерть
Неизвестно