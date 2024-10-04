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Тараканчиков Иван Петров

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Тараканчиков Петр Харлампьев

Мать: Тараканчикова Анна Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканчикова (Артемова) Мавра Аввакумова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.07.1877 ст.

Сын: Тараканчиков Филипп Иванов

Мать ребёнка: Тараканчикова (Артемова) Мавра Аввакумова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.

Сын: Тараканчиков Симеон Иванов

Мать ребёнка: Тараканчикова (Артемова) Мавра Аввакумова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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