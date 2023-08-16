Корф (Баньковская) Мария Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корф (Баньковская) Мария Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1877

Сын: Корф Иван Николаевич

Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Корф Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич

Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1888

Дочь: Гагарина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корф Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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