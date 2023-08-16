Корф (Баньковская) Мария Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1877
Сын: Корф Иван Николаевич
Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич
Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1888
Дочь: Гагарина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Корф Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно