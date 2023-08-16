Корф Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1877
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1877
Отец: Корф Николай Николаевич
Мать: Корф Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Корф Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1900
Мать ребёнка: Корф Мария Григорьевна
Бракосочетание
05.10.1903
Жена: Корф Мария Григорьевна
Смерть
1920