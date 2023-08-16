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Корф Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1877

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1877

Отец: Корф Николай Николаевич

Мать: Корф Мария Агафоновна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Корф Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Корф Георгий Иванович

Мать ребёнка: Корф Мария Григорьевна

Бракосочетание
05.10.1903

Жена: Корф Мария Григорьевна

Смерть
1920
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