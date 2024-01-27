Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бибаев (взял Фамилию Отчима) Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Бибаева Матрена
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибаева Матрена
Смерть
Около 1854
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка