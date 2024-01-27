Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бибаев (взял Фамилию Отчима) Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Бибаева Матрена

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибаева Матрена

Смерть
Около 1854
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
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