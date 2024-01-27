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Бибаева Матрена

Место рождения

Россия

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бибаев (взял Фамилию Отчима) Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бибаев Федор Ефимович

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич

Ново-Николаевка, Эриванский уезд,Эриванская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бибаев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич

Ново-Николаевка, Эриванский уезд,Эриванская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бибаев Bibayoff Емельян Ефимович

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич

Ново-Николаевка, Эриванский уезд,Эриванская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Смерть
Неизвестно
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