Бибаева Матрена
Место рожденияРоссия
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бибаев (взял Фамилию Отчима) Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич
Ново-Николаевка, Эриванский уезд,Эриванская губерния
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич
Ново-Николаевка, Эриванский уезд,Эриванская губерния
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бибаев Bibayoff Емельян Ефимович
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич
Ново-Николаевка, Эриванский уезд,Эриванская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Смерть
Неизвестно