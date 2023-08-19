(Павлова) Елена Федорова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Павлов Федор Васильев
Бракосочетание
16.02.1905
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1912
Отец ребёнка: Ишков Димитрий Тихонов
Рождение ребёнка
13.07.1914
Отец ребёнка: Ишков Димитрий Тихонов
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно