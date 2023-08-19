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(Павлова) Елена Федорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Павлов Федор Васильев

Мать: Павлова Февронья Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
16.02.1905

Муж: Ишков Димитрий Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1912

Сын: Ишков Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Ишков Димитрий Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Сын: Ишков Владимир Дмитриев

Отец ребёнка: Ишков Димитрий Тихонов

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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