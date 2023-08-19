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Ишков Димитрий Тихонов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
16.02.1905

Жена: Елена Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1912

Сын: Ишков Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Елена Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Сын: Ишков Владимир Дмитриев

Мать ребёнка: Елена Федорова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Ранение
24.07.1915
река Буг
ранение в левую руку рядовой 138-й пехотный Болховский полк
Смерть
Неизвестно
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