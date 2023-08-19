Ишков Димитрий Тихонов
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1905
Жена: Елена Федорова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1912
Мать ребёнка: Елена Федорова
Рождение ребёнка
13.07.1914
Мать ребёнка: Елена Федорова
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Ранение
24.07.1915
река Буг
ранение в левую руку рядовой 138-й пехотный Болховский полк
Смерть
Неизвестно