Шумейко Яков Данилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1887
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.06.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1921
Мать ребёнка: Шумейко Феодора Федоровна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно