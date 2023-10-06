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Шумейко Яков Данилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1887

Отец: Шумейко Даниил Максимович

Мать: Шумейко Татьяна Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.06.1907

Жена: Шумейко Феодора Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1921

Сын: Шумейко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шумейко Феодора Федоровна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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