Юдина Тамара Ивановна
Место рожденияг.Глиняны,Львов.обл,Укр.ССР
Дата рождения08.04.1947
Дата смерти07.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1947
Отец: Кудинов Иван Петрович
г.Глиняны,Львов.обл,Укр.ССР
Бракосочетание
28.07.1972
Муж: скрыто настройками приватности
г.Гомель,БелССР
Рождение ребёнка
15.05.1973
Сын: Юдин Андрей Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Гомель,Бел.ССР
Рождение ребёнка
05.11.1980
Сын: Юдин Иван Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Воронеж
Смерть
07.09.2016