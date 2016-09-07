Юдина Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Тамара Ивановна

Юдина Тамара Ивановна

avatar

Место рождения

г.Глиняны,Львов.обл,Укр.ССР

Дата рождения

08.04.1947

Дата смерти

07.09.2016

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1947

Отец: Кудинов Иван Петрович

Мать: Кудинова Мария Дмитриевна

г.Глиняны,Львов.обл,Укр.ССР
Бракосочетание
28.07.1972

Муж: скрыто настройками приватности

г.Гомель,БелССР
Рождение ребёнка
15.05.1973

Сын: Юдин Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Гомель,Бел.ССР
Рождение ребёнка
05.11.1980

Сын: Юдин Иван Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Воронеж
Смерть
07.09.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close