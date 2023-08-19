Алексеенко (Червякова) Екатерина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Червякова) Екатерина Моисеевна

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Червяков Моисей Игнатьевич

Мать: Червякова Евдокия Герасимовна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.

Дочь: Алексеенко Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.

Дочь: Алексеенко Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.

Сын: Алексеенко Леонтий Гаврилович

Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1901 ст.

Сын: Алексеенко Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Алексеенко Евдоким Гаврилович

Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеенко Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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