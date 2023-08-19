Алексеенко (Червякова) Екатерина Моисеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.
Дочь: Алексеенко Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.
Дочь: Алексеенко Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.
Сын: Алексеенко Леонтий Гаврилович
Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1901 ст.
Сын: Алексеенко Егор Гаврилович
Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Сын: Алексеенко Евдоким Гаврилович
Отец ребёнка: Алексеенко Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно