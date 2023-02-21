Горбачёв Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Горбачёв Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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