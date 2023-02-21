Горбачёв Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Горбачёв Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно