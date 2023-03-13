Чумакъ Филимонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакъ Филимонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Чумакъ Петръ

Мать: Чумакъ Федось Спиридонова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Чумакъ Трофимъ

Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Чумакъ Антонъ

Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Чумакъ Владимиръ

Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Чумакъ Василий

Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакъ Авдотья Иванова

Смерть
1792
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