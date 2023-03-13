Чумакъ Филимонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Чумакъ Петръ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Чумакъ Трофимъ
Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Чумакъ Антонъ
Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чумакъ Владимиръ
Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Чумакъ Василий
Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Чумакъ Авдотья Иванова
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумакъ Авдотья Иванова
Смерть
1792