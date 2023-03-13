Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Чумакъ) Катерина
(Чумакъ) Катерина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Пол
Женский
Отец
Чумакъ Филимонъ
1758 г.р.
Мать
Чумакъ Авдотья Иванова
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Чумакъ Филимонъ
Мать:
Чумакъ Авдотья Иванова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия