Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Федор Казак Р.Камышлова Дмитриев

Мать: Федотова Анна Захарова

Рождение ребёнка
01.12.1855

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Федотова Елена Андреева

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Веремская Устинья Данилова

Мать ребёнка: Федотова Елена Андреева

Рождение ребёнка
27.10.1859

Сын: Федотов Арсений Данилов

Мать ребёнка: Федотова Елена Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Елена Андреева

Смерть
Неизвестно
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