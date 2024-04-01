Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1855
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Федотова Елена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Веремская Устинья Данилова
Мать ребёнка: Федотова Елена Андреева
Рождение ребёнка
27.10.1859
Мать ребёнка: Федотова Елена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Елена Андреева
Смерть
Неизвестно