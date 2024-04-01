Федотова Елена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1855
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Веремская Устинья Данилова
Отец ребёнка: Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров
Рождение ребёнка
27.10.1859
Отец ребёнка: Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно