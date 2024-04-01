Федотова Елена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Елена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1855

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Веремская Устинья Данилова

Отец ребёнка: Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров

Рождение ребёнка
27.10.1859

Сын: Федотов Арсений Данилов

Отец ребёнка: Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Даниил Казак Ст. Камышловой Федоров

Смерть
Неизвестно
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