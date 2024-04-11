Аристова Степонида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова Степонида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристов Василий

Мать: Аристова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килина Надежда

Отец ребёнка: не указан

Дедушкино, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килин Михаил

Отец ребёнка: не указан

Гаревая, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килина Анна

Отец ребёнка: не указан

Кварса, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килин Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килин Петр

Отец ребёнка: не указан

Дедушкино, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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