Аристова Степонида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аристов Василий
Мать: Аристова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килина Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килин Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килин Михаил
Отец ребёнка: не указан
Гаревая, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килина Анна
Отец ребёнка: не указан
Кварса, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килин Федор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килин Петр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно