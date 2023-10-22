Аристова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гребенщикова-Аристова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Аристов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Аристов Василий

Дедушкино, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Аристов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Степонида Васильевна

Отец ребёнка: Аристов Василий

Смерть
Неизвестно
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