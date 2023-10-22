Аристова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гребенщикова-Аристова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Аристов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Аристов Василий
Дедушкино, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Аристов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Степонида Васильевна
Отец ребёнка: Аристов Василий
Смерть
Неизвестно