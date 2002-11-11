Сапожникова (Эргардт) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения31.10.1914
Дата смерти11.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1914
Бракосочетание
22.11.1936
Рождение ребёнка
12.08.1938
Дочь: Фролова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Сапожников Константин Федорович
Рождение ребёнка
?.06.1941
Дочь: Галина Константиновна
Отец ребёнка: Сапожников Константин Федорович
Рождение ребёнка
04.02.1947
Сын: Сапожникова Вячеслав Константинович
Отец ребёнка: Сапожников Константин Федорович
Лигниц
Рождение ребёнка
26.01.1952
Сын: Сапожников Евгений Константинович
Отец ребёнка: Сапожников Константин Федорович
Смерть
11.11.2002
Ропша, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область