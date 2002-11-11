Сапожникова (Эргардт) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Эргардт) Елизавета Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.10.1914

Дата смерти

11.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1914

Отец: Эргардт Пётр Петрович

Мать: Виллевальдт Христина Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
22.11.1936

Муж: Сапожников Константин Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.08.1938

Дочь: Фролова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Сапожников Константин Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.06.1941

Дочь: Галина Константиновна

Отец ребёнка: Сапожников Константин Федорович

Рождение ребёнка
04.02.1947

Сын: Сапожникова Вячеслав Константинович

Отец ребёнка: Сапожников Константин Федорович

Лигниц
Рождение ребёнка
26.01.1952

Сын: Сапожников Евгений Константинович

Отец ребёнка: Сапожников Константин Федорович

Смерть
11.11.2002
Ропша, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
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