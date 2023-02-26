Ляхова Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Арсениева
Отец ребёнка: Ляхов Арсений Егоров
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Ляхов Арсений Егоров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталия Арсениева
Отец ребёнка: Ляхов Арсений Егоров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Арсениева
Отец ребёнка: Ляхов Арсений Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляхов Арсений Егоров
Смерть
Неизвестно