Ляхова Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхова Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Арсениева

Отец ребёнка: Ляхов Арсений Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ляхов Василий Арсениев

Отец ребёнка: Ляхов Арсений Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталия Арсениева

Отец ребёнка: Ляхов Арсений Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Арсениева

Отец ребёнка: Ляхов Арсений Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхов Арсений Егоров

Смерть
Неизвестно
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