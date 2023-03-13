Серова Катерина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Катерина Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Серовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Серовъ Андрей

Отец ребёнка: Серовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Серовъ Никита

Отец ребёнка: Серовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Серовъ Ермолай

Отец ребёнка: Серовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Серовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Серовъ Леонтий

Отец ребёнка: Серовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серовъ Яковъ

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