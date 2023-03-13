Серова Катерина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Серовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Серовъ Андрей
Отец ребёнка: Серовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Серовъ Никита
Отец ребёнка: Серовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Серовъ Ермолай
Отец ребёнка: Серовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Серовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Серовъ Леонтий
Отец ребёнка: Серовъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серовъ Яковъ