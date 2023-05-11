Серовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Серовъ Алексей
Мать: Серова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Серовъ Андрей
Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Серовъ Никита
Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Серовъ Ермолай
Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Серовъ Леонтий
Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно