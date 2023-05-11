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Серовъ Яковъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Серовъ Алексей

Мать: Серова Федосья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Серовъ Андрей

Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Серовъ Никита

Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Серовъ Ермолай

Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Серовъ Леонтий

Мать ребёнка: Серова Катерина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Катерина Никифорова

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