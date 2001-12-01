Калачева (Медведева) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачева (Медведева) Зоя Алексеевна

Место рождения

Сербинка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.07.1929

Дата смерти

01.12.2001

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1929

Отец: Медведев Алексей Антонович

Мать: Медведева Пелагея Ульяновна

Сербинка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калачев Николай Андреевич

Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачев Николай Андреевич

Смерть
01.12.2001
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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