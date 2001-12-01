Калачева (Медведева) Зоя Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1929
Дата смерти01.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1929
Рождение ребёнка
05.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калачев Николай Андреевич
Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2001
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область