Горникова Параскева Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорникова Параскева Антонова

Горникова Параскева Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
04.07.1881

Сын: Горников Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Горников Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
16.12.1883

Дочь: (Горникова) Лукия Григорьева

Отец ребёнка: Горников Григорий Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.