Горникова Параскева Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1881
Сын: Горников Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Горников Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
16.12.1883
Дочь: (Горникова) Лукия Григорьева
Отец ребёнка: Горников Григорий Яковлев
Смерть
Неизвестно