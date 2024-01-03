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Горников Григорий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Горников Яков Михайлов

Мать: Горникова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Параскева Антонова

Рождение ребёнка
04.07.1881

Сын: Горников Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Горникова Параскева Антонова

Рождение ребёнка
16.12.1883

Дочь: (Горникова) Лукия Григорьева

Мать ребёнка: Горникова Параскева Антонова

Смерть
Неизвестно

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