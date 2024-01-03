Горников Григорий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Горников Яков Михайлов
Мать: Горникова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1881
Сын: Горников Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Горникова Параскева Антонова
Рождение ребёнка
16.12.1883
Дочь: (Горникова) Лукия Григорьева
Мать ребёнка: Горникова Параскева Антонова
Смерть
Неизвестно