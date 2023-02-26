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Феодосия Яковлева

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Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1781 г.р.

Муж

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: Лепёшкин Яков Иванов

Мать: Лепёшкина Ал...

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.07.1808

Муж: Марк Лаврентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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