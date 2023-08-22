Михайленко Иван Прокофьевич
Место рожденияс. Николаевка, Ростовская область, Песчанокопский район
Дата рождения08.03.1915
Дата смерти18.03.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1915
с. Николаевка, Ростовская область, Песчанокопский район
Рождение ребёнка
06.08.1946
Сын: Михайленко Александр Иванович
Мать ребёнка: Михайленко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
08.02.1948
Дочь: Кривко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Михайленко Варвара Васильевна
Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.01.1950
Дочь: Андросова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Михайленко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1954
Дочь: Цокалова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Михайленко Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1973