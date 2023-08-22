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Михайленко Иван Прокофьевич

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Место рождения

с. Николаевка, Ростовская область, Песчанокопский район

Дата рождения

08.03.1915

Дата смерти

18.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1915

Отец: Михайленко Прокофий Филиппович

Мать: Михайленко Анастасия Акимовна

с. Николаевка, Ростовская область, Песчанокопский район
Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Михайленко Александр Иванович

Мать ребёнка: Михайленко Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
08.02.1948

Дочь: Кривко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Михайленко Варвара Васильевна

Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.01.1950

Дочь: Андросова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Михайленко Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1954

Дочь: Цокалова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Михайленко Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайленко Варвара Васильевна

Смерть
18.03.1973
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