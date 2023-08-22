Кривко (Михайленко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривко (Михайленко) Анна Ивановна

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Место рождения

Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

08.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1948

Отец: Михайленко Иван Прокофьевич

Мать: Михайленко (Глазунова) Варвара Васильевна

Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепа Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривко Иван Федорович

Рождение ребёнка
13.04.1966

Сын: Михайленко Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Чепа Владимир Максимович

Рождение ребёнка
14.04.1971

Сын: Кривко Олег Иванович

Отец ребёнка: Кривко Иван Федорович

Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.03.1985

Дочь: Кривко Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Кривко Иван Федорович

Поливянка, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область

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