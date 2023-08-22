Кривко (Михайленко) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.02.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1966
Сын: Михайленко Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Чепа Владимир Максимович
Рождение ребёнка
14.04.1971
Сын: Кривко Олег Иванович
Отец ребёнка: Кривко Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.03.1985
Дочь: Кривко Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Кривко Иван Федорович