(Букина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Букина) Авдотья

(Букина) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букин Константин Евдакимович

Мать: Букина (ступины) Александра Никифоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close