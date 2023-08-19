Ковригин Федор Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ковригина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1970