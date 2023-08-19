Ковригин Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригин Федор Александрович

Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Дети

1906 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Ковригин Александр Виссарионович

Мать: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ковригин Петр Федорович

Мать ребёнка: Ковригина Дарья Гавриловна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Дарья Гавриловна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Дарья Гавриловна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Дарья Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1970
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