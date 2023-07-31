Ковригина (Ковригина) Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Ковригин Федор Александрович
Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
08.10.1892
Сын: Ковригин Филипп Александровна
Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
30.01.1906
Сын: Ковригин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковригин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковригин Иван Александрович
Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1941
Орск, город Орск, Оренбургская область