Ковригина (Ковригина) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовригина (Ковригина) Прасковья Максимовна

Ковригина (Ковригина) Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Ковригин Федор Александрович

Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович

Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Ковригин Филипп Александровна

Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1906

Сын: Ковригин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковригин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковригин Иван Александрович

Отец ребёнка: Ковригин Александр Виссарионович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1941
Орск, город Орск, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close