Ковригин Александр Виссарионович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиДо 1928
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Ковригин Федор Александрович
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
08.10.1892
Сын: Ковригин Филипп Александровна
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
30.01.1906
Сын: Ковригин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковригин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковригин Иван Александрович
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1928