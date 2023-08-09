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Ковригин Александр Виссарионович

Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

До 1928

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ковригин Виссарион Федорович

Мать: Ковригина Ксения Ивановна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Ковригин Федор Александрович

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Марфа Александровна

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Ковригин Филипп Александровна

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1906

Сын: Ковригин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковригин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковригин Иван Александрович

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1928
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область