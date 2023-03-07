(Харина) Дарья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Харина) Дарья Тимофеева

(Харина) Дарья Тимофеева

avatar

Место рождения

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Харин Тимофей Демидов

Мать: Харина Стефанида

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Харин Андрей Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Харин Виссарион Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Харитонья Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close