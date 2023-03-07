(Харина) Дарья Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Харин Тимофей Демидов
Мать: Харина Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Харин Андрей Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Харин Виссарион Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Харитонья Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834