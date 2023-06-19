Харин Тимофей Демидов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Харина Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Харина Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Харина Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Стефанида
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830