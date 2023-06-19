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Харин Тимофей Демидов

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Харин Демид (Диомид) Лукин

Мать: Харина Евдокия Степанова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Харина Стефанида

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Харина Стефанида

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Харина Стефанида

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Стефанида

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния