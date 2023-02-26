(Снопкина) Варвара Фёдорова
Место рожденияСельцо Лазарево Поречского Уезда Смоленской губ.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Снопкин Фёдор
Мать: не указана
Сельцо Лазарево Поречского Уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1874
Дочь: Мария (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Александра Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний Петров
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафроний Петров
Смерть
Неизвестно