(Снопкина) Варвара Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Снопкина) Варвара Фёдорова

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Место рождения

Сельцо Лазарево Поречского Уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Снопкин Фёдор

Мать: не указана

Сельцо Лазарево Поречского Уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1874

Дочь: Мария (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1883

Дочь: Александра Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафроний Петров

Смерть
Неизвестно
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