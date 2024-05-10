Мильштейн Цива Лейбовна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн Цива Лейбовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен из Ревизской сказки за 1850 год.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мильштейн Алексеевна

Отец ребёнка: Мильштейн Алексей (Вольф)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильштейн Алексей (Вольф)

Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Мильштейн Иван (Энох) Алексеевич (Вольфов)

Отец ребёнка: Мильштейн Алексей (Вольф)

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Отец ребёнка: Мильштейн Алексей (Вольф)

В ревизской сказке от 28 января 1858 г. указан возраст 15 лет. Отсюда получается год рождения 1842. | Из записи о смерти 19 ноября 1896 г., где указан возраст умершего 57 лет, получается год рождения ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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