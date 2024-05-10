Мильштейн Цива Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен из Ревизской сказки за 1850 год.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мильштейн Алексеевна
Отец ребёнка: Мильштейн Алексей (Вольф)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1828
Сын: Мильштейн Иван (Энох) Алексеевич (Вольфов)
Отец ребёнка: Мильштейн Алексей (Вольф)
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)
Отец ребёнка: Мильштейн Алексей (Вольф)
В ревизской сказке от 28 января 1858 г. указан возраст 15 лет. Отсюда получается год рождения 1842. | Из записи о смерти 19 ноября 1896 г., где указан возраст умершего 57 лет, получается год рождения ... Показать все
Смерть
Неизвестно