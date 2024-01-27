Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Павлович Paul
Место рожденияRussia
Дата рождения1895
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Russia
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Андреевич
Мать ребёнка: Лоскутова ?
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Лоскутов Loskutoff Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Лоскутова ?
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Сысоева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова ?
Бракосочетание
12.12.1931
Место жительства
С 1931 по 1940
На западе Азербайджана в Тавузе
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Матрена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова ?
Военная служба
Неизвестно
Прошел всю ВОВ кашеварил
Смерть
1979
Russia Тбилиси Грузия