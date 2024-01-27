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Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Павлович Paul

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Место рождения

Russia

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Лоскутов Loskutoff Павел Paul Андреевич Andrew

Мать: Мария (Maria) Neklechna

Russia
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лоскутова ?

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Лоскутов Loskutoff Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Лоскутова ?

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Сысоева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова ?

Бракосочетание
12.12.1931

Жена: Лоскутова Матрена Васильевна

Место жительства
С 1931 по 1940
На западе Азербайджана в Тавузе
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Матрена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова ?

Военная служба
Неизвестно
Прошел всю ВОВ кашеварил
Смерть
1979
Russia Тбилиси Грузия
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