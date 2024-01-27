Лоскутова ?
Место рожденияKars Russia
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Kars Russia
Рождение ребёнка
Около 1924
Рождение ребёнка
Около 1926
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Сысоева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Павлович Paul
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1930
In Russia
Причина смерти: Муж был арестован за попытку эмигрировать в США, в это время осталась одна с 3 детьми. Трагически умерла.