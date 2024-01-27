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Лоскутова ?

Место рождения

Kars Russia

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Kars Russia
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Павлович Paul

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Лоскутов Loskutoff Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Павлович Paul

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Сысоева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Павлович Paul

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Павлович Paul

Смерть
Около 1930
In Russia
Причина смерти: Муж был арестован за попытку эмигрировать в США, в это время осталась одна с 3 детьми. Трагически умерла.
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