Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти07.02.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Жилкина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
24.11.1833 ст.
Дочь: Жилкина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Жилкина Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
10.09.1842 ст.
Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
17.02.1844 ст.
Дочь: Жилкина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
07.07.1845 ст.
Дочь: Жилкина Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1864 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область