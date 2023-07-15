Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

07.02.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Жилкина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Жилкин Дий Васильевич

Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Жилкин Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1833 ст.

Дочь: Жилкина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Жилкина Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1842 ст.

Сын: Жилкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1844 ст.

Дочь: Жилкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1845 ст.

Дочь: Жилкина Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Жилкин Василий Семенович

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилкин Василий Семенович

Смерть
07.02.1864 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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