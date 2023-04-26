Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Александр

Отец ребёнка: Григорий Трофимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Овсянников Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Трофимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1888

Сын: Овсянников Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Трофимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Овсянников Архип Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Трофимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
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