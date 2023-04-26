Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Александр
Отец ребёнка: Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Овсянников Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
14.08.1888
Сын: Овсянников Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Овсянников Архип Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Трофимов
Работа или профессия
Неизвестно