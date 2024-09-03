Носаева (Ильинская) Камена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти07.02.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
31.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носаев Владимир Петрович
Смерть
07.02.1982
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
причина смерти - ревматизм свидетельство о смерти П-ИВ № 362713 от 8 февраля 1982 г. запись №941 в книге регистрации о смерти 1982 г. - Калининский ЗАГС г. Челябинск