Носаева (Ильинская) Камена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носаева (Ильинская) Камена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

07.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ильинский Георгий Демидович

Мать: Ильинская (Еремеева) Зоя Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носаев Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
31.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носаев Владимир Петрович

Смерть
07.02.1982
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
причина смерти - ревматизм свидетельство о смерти П-ИВ № 362713 от 8 февраля 1982 г. запись №941 в книге регистрации о смерти 1982 г. - Калининский ЗАГС г. Челябинск

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