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Клюшников Николай Ильич
Клюшников Николай Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.1952
Пол
Мужской
Отец
Клюшников Илья Андреевич
1923 г.р.
Мать
Клюшникова (Милафетнова) Мария Степановна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1952
Отец:
Клюшников Илья Андреевич
Мать:
Клюшникова Мария Степановна
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