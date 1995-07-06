Клюшников Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшников Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1923

Дата смерти

06.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшникова Мария

Рождение ребёнка
07.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшникова Мария

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшникова Мария

Рождение ребёнка
17.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшникова Мария

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшникова Мария

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшникова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшникова Мария

Смерть
06.07.1995