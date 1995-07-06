Клюшников Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1923
Дата смерти06.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1947
Рождение ребёнка
07.06.1949
Рождение ребёнка
05.07.1952
Рождение ребёнка
17.06.1954
Рождение ребёнка
06.01.1957
Рождение ребёнка
16.07.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюшникова Мария
Смерть
06.07.1995