Манкуева Тайбат Гусейновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манкуева Тайбат Гусейновна

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Место рождения

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манкуев Гусейн

Мать: не указана

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джабраилова неизвестно Джабраиловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джабраилов Исмаил Джабраилович

Отец ребёнка: Джабраилов Джабраил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джабраилова Бахху Джабраиловна

Отец ребёнка: Джабраилов Джабраил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джабраилова Зувижат Джабраиловна

Отец ребёнка: Джабраилов Джабраил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джабраилов Джабраил

Смерть
Неизвестно
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