Манкуева Тайбат Гусейновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манкуев Гусейн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джабраилова неизвестно Джабраиловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джабраилов Исмаил Джабраилович
Отец ребёнка: Джабраилов Джабраил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джабраилова Бахху Джабраиловна
Отец ребёнка: Джабраилов Джабраил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джабраилова Зувижат Джабраиловна
Отец ребёнка: Джабраилов Джабраил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Джабраилов Джабраил
Смерть
Неизвестно